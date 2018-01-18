[目的/ 意义]为实现单元信息的表示、组织、保存和显示,提出了一种基于本体的单元信息语义模型。[ 方法/ 过程]调研现有单元信息表示模型,提出单元信息本体网络概念化单元信息表示模型,介绍了YSUINet 本体网络的结构及其中存在的语义关系。[结果/ 结论]单元信息本体网络以模块化和增量方式开发概念模型,揭示了单元信息的语义,更利于标注和访问单元信息。