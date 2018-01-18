[1]付 苓.基于本体网络概念化单元信息研究[J].情报杂志,2018,(01):122.
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基于本体网络概念化单元信息研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年01期
- 页码:
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122
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-01-18
文章信息/Info
- Title:
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Research of Conceptualizing Unit Information using an Ontology Network
- 作者:
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付 苓
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首都图书馆 北京 100021
- 关键词:
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单元信息 本体 本体网络 单元信息本体网络
- 摘要:
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[目的/ 意义]为实现单元信息的表示、组织、保存和显示,提出了一种基于本体的单元信息语义模型。[ 方法/ 过程]调研现有单元信息表示模型,提出单元信息本体网络概念化单元信息表示模型,介绍了YSUINet 本体网络的结构及其中存在的语义关系。[结果/ 结论]单元信息本体网络以模块化和增量方式开发概念模型,揭示了单元信息的语义,更利于标注和访问单元信息。
更新日期/Last Update:
1900-01-01