[目的/ 意义]区域间创新能力在技术领域的分布存在显著差异,识别和分析这种差异对于国家和区域层面技术创新政策的制定有重要意义。[方法/ 过程]基于专利数据的IPC 分类号与技术领域映射关系,构建技术距离指标,对省区之间创新分布的差异进行了量化。通过K-means 聚类和多维尺度分析方法,将1985-2014 年期间三个时期的中国省区按照技术距离进行了分类研究,明确了不同时期不同类别的组成和特点。[ 结果/ 结论] 加入WTO 之后,湖南、江苏、浙江、吉林和甘肃等省区技术分布的变化最为显著。金融危机以后,北京、上海和广东三省市在电气工程领域相对优势不断增强,其他省区的技术优势则大多集中于食品化学和药品领域。各省区创新累积的过程大部分都存在较强的路径依赖特征。