[目的/ 意义]解析国外技术出口管制制度的竞争情报含义,提出应对国外对华技术出口限制是新的竞争情报问题,为竞争情报界选择学术研究领域和实际服务业务提供参考。[方法/ 过程] 通过文献资料研究方法,解析了国外科技强国实施技术出口管制的竞争情报含义,在相关文献综述基础上,从宏观判断角度分析了应对国外对华技术出口限制的竞争情报需求和现实意义。强调了开展应对国外对华技术出口限制工作需要重视的主要战略问题。[结果/ 结论]应对国外对华技术出口限制既是中国本土实践环境下的竞争情报新问题,也是我国科技情报界需要开展的一项重要工作,围绕应对国外对华技术出口限制开展竞争情报问题研究,既是对现有竞争情报理论问题的拓展,又有助于形成相应的竞争情报服务实际业务。强调指出开展应对国外对华技术出口限制工作需要重视若干战略问题,如进行竞争情报战略顶层设计、高度重视产业竞争情报体系构建、我国的科技情报专业机构要发挥引领作用等。