[目的/ 意义]近年来,网民频繁地借助新媒体介入政策执行过程,诱发冲突性政策事件,为公共政策执行带来挑战。分析事件中网民与政策执行主体的互动,对于把握和解决新媒体环境下公共政策执行存在的问题具有积极意义。[方法/ 过程]采用案例研究方法,在扬弃政策过程阶段论的基础上,建构冲突性政策事件中网民与政策执行主体互动的一般模式。[结果/ 结论]研究发现,舆论触发机制开启了二者的互动。在互动过程中,网民与政策执行主体分别表现出介入性与被动性特征,互动议题由实质性问题向象征性问题转移。二者的互动重塑政策过程,表现为政策回应环节的增加与政策评估环节的简化。政策回应环节的增加有助于促进官民良好沟通,而旨在遣散网民而非真正地吸纳民意的消极回应方式,可能导致网民的无序政策参与,不利于决策民主。为迎合网民而调整或终结政策,却忽略必要的政策评估环节,则与公共决策的科学化要求背道而驰。