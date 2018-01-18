[1]包昌火 刘彦君 张 婧 靳晓宏 赵 芳 吴晨生.中国情报学论纲[J].情报杂志,2018,(01):1.
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中国情报学论纲()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2018年01期
- 页码:
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1
- 栏目:
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- 出版日期:
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2018-01-18
文章信息/Info
- Title:
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An Outline of Intelligence Studies in China
- 作者:
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包昌火1 刘彦君2 张 婧2 靳晓宏2 赵 芳2 吴晨生2
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1. 中国兵器工业集团第210 研究所 北京 100089;2. 北京市科学技术情报研究所 北京 100044
- 关键词:
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情报 情报学 情报理论 情报工作 中国情报史
- 摘要:
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[目的/ 意义]《中华人民共和国国家情报法》的颁布提出了加强情报学科建设的客观需求。从历史、学理以及实践3 个方面对中国情报学发展进行纲领性论述,以期催化中国情报学学科建设、推动情报工作繁荣发展。[方法/ 过程]首先,梳理了中国历史上的情报著作、擅于运用情报的名家和情报案例;其次,阐述了情报理论,包括情报、情报工作、历史使命、基础理论和方法论;最后,评述了中国不同时代的情报工作实践,提出新一轮全球性冲突中的中国情报事业发展建议。[结果/ 结论]中国情报学(Intelligence Studies)承袭中国古代兵家情报思想,融合美国安全军事情报理论,不囿于“科技”,以“耳目、尖兵、参谋”为己任,服务国家安全治理和经济社会发展,是我国情报从业者的一个重大创举,它包含了信息序化和信息转化的两大议题,形成了由信息转化理论、博弈理论、竞争理论、人际网络理论等构成的基础理论体系。随着经济全球化和情报需求社会化的发展,中国情报学和情报工作必将经历新一轮的快速发展。
更新日期/Last Update:
1900-01-01