[目的/ 意义]用户对专业虚拟社区的使用可以分为两种截然不同的情况―――知识搜寻与知识贡献。尽管学者在实证研究中对两种使用行为进行了概念区分,却由于研究设计方面的缺陷,未能真正厘清知识搜寻与知识贡献的前因差异。[方法/ 过程]以计划行为理论为基础,从态度信念、感知行为控制信念、主观规范信念三方面选取前因变量,基于211 份有效问卷数据,实证比较知识搜寻行前因与知识贡献行为前因的差异。[结果/ 结论]研究发现:淤态度信念方面,任务需求与知识增长正向影响知识搜寻,专业声誉与成就感正向影响知识贡献;于感知行为控制信念方面:基于搜寻的自我效能感正向影响知识搜寻,基于贡献的自我效能感正向影响知识贡献;盂主观规范信念方面,互惠规范对知识搜寻无显著影响、对知识贡献有正向影响。最后阐述了研究理论与实践意义。