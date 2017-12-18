[目的/ 意义]网络空间在有力推动社会发展的同时,也给国家安全带来了新的威胁和挑战。当前,中俄两国在维护网络空间安全领域正开展着广泛的合作,了解俄罗斯网络空间安全战略的发展轨迹有助于完善、健全我国网络空间安全建设。[方法/ 过程]通过对俄罗斯独立之后出台的一系列有关信息安全和网络安全的国家战略规划文件、法律政策进行解读,并结合不同时期俄罗斯外部安全环境的特点,对俄网络空间安全战略的发展历程进行了剖析。[结果/ 结论]可以发现,在经历了酝酿、发展和趋向成熟的三个阶段后,俄罗斯形成了具有自身特色的网络空间安全战略,对于我国网络安全建设具有借鉴和启示意义。