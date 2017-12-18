[1]张会平 郭 宁 杨国富 汤志伟.基于社会-技术框架的“ 互联网+政务服务冶网络安全机制研究*[J].情报杂志,2017,(12):16.
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基于社会-技术框架的“ 互联网+政务服务冶网络安全机制研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年12期
- 页码:
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16
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-12-18
文章信息/Info
- Title:
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A Study on Cybersecurity Mechanisms of Internet Plus GovernmentServices Using Socio-technical Framework
- 作者:
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张会平 郭 宁 杨国富 汤志伟
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电子科技大学政治与公共管理学院 成都 611731
- 关键词:
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电子政务 政务服务 网络安全 社会-技术框架 互联网+ 保障能力
- 摘要:
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[目的/ 意义]在发展“互联网+政务服务冶的同时,应同等重视其网络安全问题。理顺“互联网+政务服务冶网络安全机制构建思路,有助于推动政府网络安全保障能力的提升。[ 方法/ 过程] 运用社会-技术框架,基于文献数据库、政府或事业单位网站、搜索引擎、深度访谈等收集资料,深入分析“互联网+政务服务冶网络安全进展。[ 结果/ 结论]目前主要存在的问题包括:大量已建政务服务系统安全隐患多、制度建设存在“脱节冶、政府部门动力和能力不足。首先应建设跨层级信息共享和业务协同机制以及自上而下的监督考核机制;同时,在各层级建设相对独立的系统和人员安全保障能力提升机制。
更新日期/Last Update:
1900-01-01