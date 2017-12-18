[目的/ 意义]分析我国2007-2016 年经媒体曝光食品安全事件的现状表征,为我国食品安全监管提供决策支持。[方法/ 过程]食品安全事件媒体报道影响着社会公众对食品安全风险的解读和反应,从风险社会的视角出发,通过对报纸、门户网站、微博、微信、政府舆情专报、国家食品药品监督管理总局、国家统计局公开数据等的收集、整理,研究其发生特点及表征。用描述性方法对资料进行分析,利用Excel 软件进行统计并得出结果。[ 结果/ 结论]基于知识传播理论的探讨与解析,提出通过加强风险交流、加强食品安全知识普及、完善监管体系和法律法规,以提高全社会公众的食品安全认知素养,实现食品安全传播的合理化转型,达到协同治理的效果,维护政府公信力及社会的稳定。