[目的/ 意义]在我国粮食安全战略的大背景下,加强农业新技术的推广应用是维持粮食增产丰收的主要途径,农业新技术扩散的时空规律研究具有重要意义。[方法/ 过程] 以水稻抛秧专利技术为例,建立农业新技术扩散的时空模型:空间维度,构建Bass、MI 和SWMI 等三种网络模型,探索农业专利技术的空间扩散规律;时间维度,以专利累计数据为基础,拟合农业技术扩散的生命周期模型;最后,融合时空两个维度,总结技术扩散的演化、增长规律及其累积效应。[结果/ 结论]水稻抛秧专利扩散实证研究结果表明:SWMI 模型能较好地模拟水稻抛秧专利技术的扩散过程,其扩散方式主要受省际间“亲密型冶关系影响;水稻抛秧技术的发展主要经历了两个生命周期,抛秧机技术在整个生命周期发展中占主导力量;水稻抛秧专利技术扩散具有东北和东部沿海两个增长极,形成向内陆地区逐渐发展的显著规律;各区域在水稻抛秧专利技术发展方面总体水平较低,且处于非均衡状态;毗邻省市间存在显著的技术溢出效应,表现出版块聚集特征。