[1]于梦月 翟 军 林 岩 袁长峰.美国政府开放数据的元数据标准及其启示:目录聚合的视角*[J].情报杂志,2017,(12):145.
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美国政府开放数据的元数据标准及其启示:目录聚合的视角*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年12期
- 页码:
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145
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Metadata Standards of Open Government Data in the United States andEnlightenment: Perspective of Catalog Aggregation
- 作者:
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于梦月 翟 军 林 岩 袁长峰
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大连海事大学交通运输管理学院 大连 116026
- 关键词:
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开放政府数据 元数据标准 地理空间元数据 元数据采集 目录聚合
- 摘要:
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[目的/ 意义]归纳总结美国政府开放数据的元数据标准及其在数据目录聚合上的应用成果,以期为我国制定开放政府数据的元数据标准和建设国家统一的开放数据平台提供有益的参考。[方法/ 过程]以M-13-13 指令对各联邦机构的“企业数据清单冶和“公开数据清单冶的要求为主线,以Data. Gov 的目录聚合功能为分析对象,研究元数据标准的组成、模型、模式定义和映射,及在目录聚合上的应用等。[结果/ 结论]美国已形成了较为完备的元数据标准体系,基于“元数据采集冶的目录聚合是一种简单、高效的方法。对我国而言,应在元数据标准基础上建立目录自动聚合机制,实现元数据的全生命周期管理,关注元数据的质量等。
更新日期/Last Update:
1900-01-01