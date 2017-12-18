[目的/ 意义]归纳总结美国政府开放数据的元数据标准及其在数据目录聚合上的应用成果,以期为我国制定开放政府数据的元数据标准和建设国家统一的开放数据平台提供有益的参考。[方法/ 过程]以M-13-13 指令对各联邦机构的“企业数据清单冶和“公开数据清单冶的要求为主线,以Data. Gov 的目录聚合功能为分析对象,研究元数据标准的组成、模型、模式定义和映射,及在目录聚合上的应用等。[结果/ 结论]美国已形成了较为完备的元数据标准体系,基于“元数据采集冶的目录聚合是一种简单、高效的方法。对我国而言,应在元数据标准基础上建立目录自动聚合机制,实现元数据的全生命周期管理,关注元数据的质量等。