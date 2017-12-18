[1]杨 曦 余 翔 刘 鑫.基于专利情报的石墨烯产业技术竞争态势研究*[J].情报杂志,2017,(12):75.
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基于专利情报的石墨烯产业技术竞争态势研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年12期
- 页码:
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75
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-12-18
文章信息/Info
- Title:
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A Study on Technological Competition Situation of Graphene Industryunder the Perspective of Patent Information
- 作者:
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杨 曦1 余 翔1 刘 鑫2
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1. 华中科技大学管理学院 武汉 430074;2. 西南交通大学公共管理与政法学院 成都 610031
- 关键词:
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石墨烯 ECIRM 模型 专利分析 竞争态势
- 摘要:
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[目的/ 意义]以石墨烯技术领域专利情报为视角,通过德温特专利数据库(DII) 收录的石墨烯技术专利作为数据来源,基于专利统计和专利计量的方法,对石墨烯产业技术竞争态势进行了实证分析。[ 方法/ 过程] 将ECIRM 模型引入到专利竞争情报研究中,从而构建了一种基于专利的ECIRM 模型,分别从E 维度( 专利权人维度)、C 维度(资本维度)、I 维度(产业维度)、R 维度(资源维度)以及M 维度(技术管理维度) 五个方面对该领域的技术竞争态势进行分析。[结果/ 结论]结果表明,ECIRM 模型分析的角度更为全面,能更好揭示石墨烯产业技术领域的竞争格局。最后,综合分析结论,从核心专利研发、专利海外布局和技术创新模式等角度,为我国石墨烯的技术创新与产业发展提供建议与对策。
更新日期/Last Update:
1900-01-01