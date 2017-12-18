[目的/ 意义]以石墨烯技术领域专利情报为视角,通过德温特专利数据库(DII) 收录的石墨烯技术专利作为数据来源,基于专利统计和专利计量的方法,对石墨烯产业技术竞争态势进行了实证分析。[ 方法/ 过程] 将ECIRM 模型引入到专利竞争情报研究中,从而构建了一种基于专利的ECIRM 模型,分别从E 维度( 专利权人维度)、C 维度(资本维度)、I 维度(产业维度)、R 维度(资源维度)以及M 维度(技术管理维度) 五个方面对该领域的技术竞争态势进行分析。[结果/ 结论]结果表明,ECIRM 模型分析的角度更为全面,能更好揭示石墨烯产业技术领域的竞争格局。最后,综合分析结论,从核心专利研发、专利海外布局和技术创新模式等角度,为我国石墨烯的技术创新与产业发展提供建议与对策。