[目的/ 意义]目前微博已经成为人们获取信息和发布信息的主要平台,现有微博平台的检索功能主要靠关键词匹配返回检索结果,使得检索结果无法满足用户需求。在大数据的背景下,实现微博语义检索已成为目前迫切需要解决的问题。[方法/ 过程]为了解决该问题,采用一种基于通用本体知识库的微博语义检索框架,利用通用本体知识库中概念之间的语义关系,借助概念相似度算法对用户查询进行扩展以及对微博短文本特征进行扩展与选择。[结果/ 结论]基于通用本体构建的微博语义检索框架,既可以从语义角度理解用户的查询并对其进行扩展,又可以克服微博短文本特征稀疏的缺点,从而可以提高微博检索的查全率和查准率,能有效解决大数据背景下传统微博检索不能满足用户检索需求的问题。最后对微博语义检索实现所涉及的相关问题进行了探讨。