[目的/ 意义]开展电子政务服务价值共创是“互联网+冶时代下政府加快职能转变的重要举措,研究其机制能够为政府识别价值创造的关键节点、从整体上把握电子政务服务体系中各个环节的效能、合理规划服务提供路径,全面提升服务水平提供参考。[方法/ 过程]将价值网理论与电子政务服务价值共创相结合,在构建价值网模型的基础上,识别价值网运行特征,进而探索电子政务服务价值共创的机制。[结果/ 结论] 厘清价值共创参与各方之间的关系,提出基于价值网的服务先导、价值创造、互动反馈、信任保障、监督管理的5 项机制。