[1]温倩宇 胡广伟.基于价值网的电子政务服务价值共创机制研究*[J].情报杂志,2017,(12):152.
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基于价值网的电子政务服务价值共创机制研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年12期
- 页码:
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152
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Mechanism of E-government ServiceValue Co-creation Based on the Value Net
- 作者:
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温倩宇1 胡广伟2
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1. 南京大学信息管理学院 南京 210023;2. 南京大学政务数据资源研究所 南京 210023
- 关键词:
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电子政务 政务服务 价值共创 价值网
- 摘要:
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[目的/ 意义]开展电子政务服务价值共创是“互联网+冶时代下政府加快职能转变的重要举措,研究其机制能够为政府识别价值创造的关键节点、从整体上把握电子政务服务体系中各个环节的效能、合理规划服务提供路径,全面提升服务水平提供参考。[方法/ 过程]将价值网理论与电子政务服务价值共创相结合,在构建价值网模型的基础上,识别价值网运行特征,进而探索电子政务服务价值共创的机制。[结果/ 结论] 厘清价值共创参与各方之间的关系,提出基于价值网的服务先导、价值创造、互动反馈、信任保障、监督管理的5 项机制。
更新日期/Last Update:
1900-01-01