[1]魏 阳 张 鹏 兰月新 夏一雪 邵珠旭.基于灰色关联分析的网络谣言识别方法研究*[J].情报杂志,2017,(12):119.
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基于灰色关联分析的网络谣言识别方法研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年12期
- 页码:
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119
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Internet Rumors Identification Method Based on Grey Relational Theory
- 作者:
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魏 阳 张 鹏 兰月新 夏一雪 邵珠旭
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中国人民武装警察部队学院 廊坊 065000
- 关键词:
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网络谣言 谣言识别 灰色关联 网络舆情
- 摘要:
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[目的/ 意义] 网络谣言的识别研究便于促进治理网络社会,是及时准确地应对网络谣言事件、维护网络环境安全与稳定的重要基础工作。[方法/ 过程]拟以7 种指标因素为基础,采用灰色关联分析方法构建网络谣言识别模型。通过聚类分析对54 个网络谣言案例进行数据处理,进而分析网络谣言案例严重程度,对网络谣言进行分类处理。[结果/ 结论]研究结果表明了灰色关联分析理论对识别网络谣言的有效性。丰富了网络谣言研究方法,对帮助识别网络谣言事件具有一定参考价值。
更新日期/Last Update:
1900-01-01