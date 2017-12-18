[目的/ 意义] 网络谣言的识别研究便于促进治理网络社会,是及时准确地应对网络谣言事件、维护网络环境安全与稳定的重要基础工作。[方法/ 过程]拟以7 种指标因素为基础,采用灰色关联分析方法构建网络谣言识别模型。通过聚类分析对54 个网络谣言案例进行数据处理,进而分析网络谣言案例严重程度,对网络谣言进行分类处理。[结果/ 结论]研究结果表明了灰色关联分析理论对识别网络谣言的有效性。丰富了网络谣言研究方法,对帮助识别网络谣言事件具有一定参考价值。