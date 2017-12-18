[目的/ 意义]区块链有望媲美蒸汽机、电力、信息、互联网科技,成为下一个最有可能颠覆人们生活方式的触点,研究区块链对人类社会发展大有裨益。[方法/ 过程]以CNKI 期刊库2015-2017 年5 月发表的区块链论文作为研究对象,使用CiteSpace 工具绘制可视化知识图谱,进行关键词分析、作者共现分析和作者-关键词耦合分析,展现我国区块链研究的时间与空间分布特征、研究热点,并追踪最前沿研究问题。[结果/ 结论] 我国区块链发展如火如荼,但研究成果尚未形成体系,作者科研合作群体有待形成;研究热点主题包括基础与应用两方面,方向多且分散,有待进一步深化;未来的研究重点由理论研究逐渐渗透至将区块链付诸实践的应用性研究。