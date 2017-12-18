[目的/ 意义] 使用本体对医药信息进行组织和表示,不仅能够在语义的层面上有效地管理和利用医药知识,而且能够实现领域知识的融合共享,推动医药领域的智能应用。当前对药物本体的构建主要借助规范化的医学术语系统,忽略了药物适应症自然文本中隐含的药物语义关联。因此提出一种面向药物适应症的领域本体构建方法。[方法/ 过程]以“抗肿瘤药物冶为例,对265 条药物信息进行处理;将适应症文本进行语义补全,使用二次分词和合并的方法抽取特征词;利用形式概念分析,以“药物―适应症冶的关联构建形式背景并生成概念格,根据概念格的结构对药物关系进行描述;使用OWL 语言对概念格转化而来的本体进行描述。[ 结果/ 结论] 对构建的本体进行一致性检验,并以可视化方式展示和分析。实验表明该构建方法能够表示药物与适应症的语义关联。