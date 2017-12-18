[目的/ 意义] 科学客观地分析技术融合趋势的驱动因素,不仅指导企业通过技术融合寻求技术机会、帮助企业制定技术战略以及提高自主创新能力具有重要的理论价值,而且对于引导新兴产业的发展也具有重要指导意义。[方法/ 过程]通过构建Probit 模型来分析各技术驱动因素对两种技术融合趋势的影响程度,利用无人机领域的专利数据进行实证分析。[结果/ 结论]研究结果表明,专利的国家跨度越少、技术吸收或扩散的速度越快、技术范围和技术领域的规模越广、具有引用关系的作者数量和专利权人数量越多以及政府与企业之间的合作越强,越容易导致互补性融合等。