[目的/ 意义]金融行动特别工作组(FATF)在全球反洗钱和反恐怖融资领域处于核心地位,发挥着重要的指导、协调作用。研究金融行动特别工作组的恐怖融资类型研究报告,有助于我们借鉴国际经验,重视金融情报信息在反恐怖融资中的关键作用,通过有效防控恐怖融资活动,达到从根本消除恐怖活动的目的。[ 方法/ 过程] 运用文献研究法,对金融行动特别工作组历年发布的研究报告进行梳理研究,解读并细化国际恐怖融资的目的、资金来源、资金流转渠道。[结果/ 结论]提出金融情报信息与反恐情报信息的有机结合,是打击恐怖活动的最有效方式。深度挖掘应用金融情报信息,建立起强有力的反洗钱与打击恐怖融资的情报工作机制是反恐怖融资的关键之举。