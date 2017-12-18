[目的/ 意义]大数据将推动公安情报服务进入新的发展阶段,因而有必要从理论上阐述大数据如何作用于公安情报服务,以及大数据环境下如何开展公安情报服务。[方法/ 过程] 将公安情报服务构成要素作为立论依据,阐述大数据环境下公安情报服务的发展路径,并探索新的情报服务方式。[结果/ 结论]情报资料、情报用户和情报产品是公安情报服务的主要构成要素,在大数据环境下它们将得到进一步强化。公安情报服务将出现个性化、精细化、跟踪式和前瞻式等新的方式。