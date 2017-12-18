[1]彭知辉.论大数据环境下公安情报服务的发展[J].情报杂志,2017,(12):40.
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论大数据环境下公安情报服务的发展()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年12期
- 页码:
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40
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-12-18
文章信息/Info
- Title:
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On the Development of Police Intelligence Service in Big Data Environment
- 作者:
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彭知辉
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中国人民公安大学侦查与反恐怖学院 北京 100038
- 关键词:
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公安情报服务 大数据 情报服务要素 情报服务方式
- 摘要:
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[目的/ 意义]大数据将推动公安情报服务进入新的发展阶段,因而有必要从理论上阐述大数据如何作用于公安情报服务,以及大数据环境下如何开展公安情报服务。[方法/ 过程] 将公安情报服务构成要素作为立论依据,阐述大数据环境下公安情报服务的发展路径,并探索新的情报服务方式。[结果/ 结论]情报资料、情报用户和情报产品是公安情报服务的主要构成要素,在大数据环境下它们将得到进一步强化。公安情报服务将出现个性化、精细化、跟踪式和前瞻式等新的方式。
更新日期/Last Update:
1900-01-01