[目的/ 意义]透过专利引用和专利诉讼资料运用社会网络分析方法探讨企业在知识流网络和诉讼网络中的位置与角色的文献越来越多,但都缺乏结构性的分析步骤。该研究旨在提出一套结构性方法识别企业在诉讼网络中的位置与角色。[方法/ 过程]首先计算网络中心性统计量,以了解网络结构与性质;其次运用多变量分析确定分群数目并检定集群位置的显著性;最后构建位置内与位置间诉讼关系强度与强度显著性检验之方法,进一步探讨行动者位置之角色。[结果/ 结论]研究以LED 企业2000-2016 年间的专利诉讼关系网络为实证,结果显示这种结构性的分析方法有效地识别了企业在诉讼网络中的位置与角色,识别结果正好与企业在市场中的地位是相吻合的。