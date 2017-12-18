[目的/ 意义] 供应链面对产品网络舆情所产生的风险是一种新型的风险,是需求风险和信息风险的组合,准确识别风险并挖掘其分布特征和演化规律,有利于建立高效的供应链风险管理。[方法/ 过程]以与公众生活密切相关、公众关注度很高的食品网络舆情话题为数据分析对象,通过文本挖掘与人工筛选相结合的方式,提取产品网络舆情在供应链主体中呈现的风险分布特征;通过话题提取和情感极性计算,分析供应链的产品网络舆情特征。[结论/ 建议]供应链的产品网络舆情风险呈现多维扩散性、多话题衍生、情绪传递等特征。建议通过话题动态网络模型的方式,建立包括供应链多层级主体协同的风险应对平台。