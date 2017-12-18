[1]林 萍 黄卫东 张 冲.基于产品网络舆情话题的供应链风险特征研究*[J].情报杂志,2017,(12):114.
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基于产品网络舆情话题的供应链风险特征研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年12期
- 页码:
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114
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Risk Characteristics of Supply Chain by Extractingthe Network Public Topics of Product
- 作者:
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林 萍1; 2 黄卫东1 张 冲1
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1. 南京邮电大学管理学院 南京 210000;2. 南京航空航天大学经济与管理学院 南京 210000
- 关键词:
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网络舆情 文本挖掘 情感分析 话题提取 供应链风险
- 摘要:
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[目的/ 意义] 供应链面对产品网络舆情所产生的风险是一种新型的风险,是需求风险和信息风险的组合,准确识别风险并挖掘其分布特征和演化规律,有利于建立高效的供应链风险管理。[方法/ 过程]以与公众生活密切相关、公众关注度很高的食品网络舆情话题为数据分析对象,通过文本挖掘与人工筛选相结合的方式,提取产品网络舆情在供应链主体中呈现的风险分布特征;通过话题提取和情感极性计算,分析供应链的产品网络舆情特征。[结论/ 建议]供应链的产品网络舆情风险呈现多维扩散性、多话题衍生、情绪传递等特征。建议通过话题动态网络模型的方式,建立包括供应链多层级主体协同的风险应对平台。
更新日期/Last Update:
1900-01-01