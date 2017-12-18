[目的/ 意义] 信息时代下,网络威胁和风险日益突出,单纯依靠政府部门或军队进行防御已经无法满足网络防御的现实需求。如何开展政府部门之间、政府与民间、国家与国家之间的网络安全合作(特别是情报合作)已成为世界各国普遍重视的焦点问题,而我国目前对该问题的研究尚显不足。邻国日本历经十几年的调整完善,已在网络安全领域建立了一套较为成熟、完整的情报共享机制,对其展开研究对于我国网络安全领域情报共享机制建设具有借鉴意义。[方法/ 过程]日本网络安全领域情报共享机制是一个涉及政府、民间、国际等不同层面的复杂系统,故而本文将借用结构功能分析视角,通过构建日本网络安全领域情报共享AGIL(Adaption,Goal attainment,Integration,Latency pattern maintenance)结构功能分析模型,将对该机制的解析置入到一个外部系统和主体内部的交互关系之中,以期将错综复杂的经验性研究抽象为条理性的总结性特征。[结果/ 结论]我国网络安全领域情报共享机制建设要与网络威胁环境相适应,要以网络安全管理体制改革为牵引、以网络安全管理制度建设为保障,以权威网络安全部门为核心。