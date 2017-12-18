[目的/ 意义]信息传播新视角下安全教育通用模型的构建研究,明晰了安全教育实施过程的影响要素并进行分类,有利于指导安全教育管理工作、促进实现安全教育信息化、提升安全教育体系管理水平和提高安全教育效果,这一研究具有较强的实践意义。[方法/ 过程]根据信息传播视角下安全教育研究的内涵,梳理并推导出安全教育传播的5 类基本要素和9 条拓展要素。在此基础上,构建安全教育DIA 通用模型及受教育者信息接受和利用的过程模型,对模型进行概念分析和应用分析。最后以企业安全管理培训为例展开DIA 模型的应用说明。[结果/ 结论]研究发现,信息传播视阈下安全教育模型为安全教育方法和体系研究提供了严谨的理论知识,有利于引导安全教育理论研究从“零散化冶走向“体系化冶,有利于指导构建、评价和优化安全教育理论体系。