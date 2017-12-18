[1]房银海 王 磊 谭清美.军民融合产业创新平台运行机制与评价指标体系研究*―――以江苏省为例[J].情报杂志,2017,(12):198.
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军民融合产业创新平台运行机制与评价指标体系研究*―――以江苏省为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年12期
- 页码:
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198
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Operational Mechanism & Evaluation Index System ofMilitary-Civilian Integration Industry Innovation Platform―――Taking Jiangsu Province as an Example
- 作者:
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房银海1; 2 王 磊1; 2 谭清美1; 2
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1. 南京航空航天大学经济与管理学院 南京 2111062. 江苏省军民融合产业发展研究中心 南京 211106
- 关键词:
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军民融合 产业创新平台 运行机制 指标体系 灰熵层次分析模型
- 摘要:
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[目的/ 意义]军民融合产业创新平台是推动我国军民融合深度发展战略的重要工具,随着“互联网+冶在平台内的深度融合,平台运行机制将逐渐突破人才、资金、区域等制约因素。该背景下的平台机制及评价指标研究对促进军民融合国家战略具有一定现实意义。[方法/ 过程]基于“互联网+冶驱动军民融合产业创新平台运行机理,从科研创新、智能生产与服务支撑、信息传输、基础设施及环境支撑、平台规制5 个方面建立了平台评价指标体系,共包含5 个一级指标和24 个二级指标。其次,通过构建灰熵层次分析模型并结合评价指标体系对江苏军民融合产业示范基地进行实际评估。[结果/ 结论]研究表明,科研创新能力和智能生产与服务能力是军民融合产业创新平台需具备的核心能力,信息传输、基础设施及环境支撑和平台规制能力是平台顺利运行的重要保障。
更新日期/Last Update:
1900-01-01