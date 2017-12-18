[目的/ 意义]军民融合产业创新平台是推动我国军民融合深度发展战略的重要工具,随着“互联网+冶在平台内的深度融合,平台运行机制将逐渐突破人才、资金、区域等制约因素。该背景下的平台机制及评价指标研究对促进军民融合国家战略具有一定现实意义。[方法/ 过程]基于“互联网+冶驱动军民融合产业创新平台运行机理,从科研创新、智能生产与服务支撑、信息传输、基础设施及环境支撑、平台规制5 个方面建立了平台评价指标体系,共包含5 个一级指标和24 个二级指标。其次,通过构建灰熵层次分析模型并结合评价指标体系对江苏军民融合产业示范基地进行实际评估。[结果/ 结论]研究表明,科研创新能力和智能生产与服务能力是军民融合产业创新平台需具备的核心能力,信息传输、基础设施及环境支撑和平台规制能力是平台顺利运行的重要保障。