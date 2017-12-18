[目的/ 意义]文化全球化背景下多元文化的交融与碰撞引发了民族文化认同危机,在文化全球化的语境下构建本民族文化认同成为当下各国文化发展所面临的关键问题之一。文化政策决定着一国文化发展的走向,法国始终坚持以构建民族文化认同作为文化政策制定的重要目标之一,在民族文化保护和文化全球发展的平衡中构建民族文化认同的成功经验值得称道,可为别国提供有益借鉴。[方法/ 过程] 运用历史梳理与逻辑归纳法,对法国在全球化时代提出的“文化例外冶“文化多样性冶以及“文化数字化冶进行历史梳理,探究民族文化认同危机意识下法国文化政策的嬗变机制,由此深入分析民族文化认同与文化政策之间的内在关联。[结果/ 结论]法国文化政策适时调整的成功经验为我们带来启示,即制定文化政策应坚持“三个统一冶:民族情怀与国际视野的统一,多样性与民族性的统一,继承性与创新性的统一。