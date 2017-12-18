[目的/ 意义]大数据时代下,政府数据的开放越来越受重视,相比国外许多国家政府数据开放的飞速发展,中国政府数据开放尚处于初级阶段,借鉴国外政府数据开放的成功经验有助于我国数据开放的顺利开展。[ 方法/过程]通过搜索分析国内外多种文献,比较研究了中国与以美国、英国、新西兰为代表的西方国家的政府数据开放状况,并重点从法律政策、开放平台、社会参与度三个方面进行对比分析。[结果/ 结论] 研究认为:我国目前对政府数据开放的重视在增加,但实践方面的进展并不突出,这与我国缺乏国家层面上的统一战略有很大关系。我国数据开放进程缺少法律保障,也没有建成全国性的数据开放平台,尤其是在作为推进数据开放最强推动力的公众数据意识培养方面力度远远不够。因此,我国政府需要从完善法律政策、建立统一的数据开放平台和提升公众参与度三个方面增强数据开放能力。