[1]次雨桐 李 阳 李 纲.应急决策活动中的情报监督问题思考[J].情报杂志,2017,(12):45.
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应急决策活动中的情报监督问题思考()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年12期
- 页码:
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45
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-12-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on Intelligence Oversight Problem in Emergency Decision-Making Activity
- 作者:
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次雨桐1 李 阳2 李 纲1
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1. 武汉大学信息资源研究中心 武汉 430072;2. 南京大学信息管理学院 南京 210023
- 关键词:
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应急决策 情报监督 突发事件
- 摘要:
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[目的/ 意义]传统的情报监督研究主要集中在安全领域和军事领域等,将情报监督理念引入突发事件应急领域,旨在强化应急决策中的情报监督作用,以保障应急情报工作的质量,提高决策的效果和效能。[方法/ 过程] 分析目前应急决策面临的困境;引入情报监督理念,研究情报监督在决策链中的作用机制,内容包括监督主体的多元化、情报监督系统与应急决策系统的互动与融合;最后提出对策和建议。[结果/ 结论] 面向应急决策的情报监督对于决策链的优化起到了特殊的作用,是应急决策情报体系中的重要内容。因此,从多元化、规范化、标准化角度完善应急决策情报监督系统具有迫切性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01