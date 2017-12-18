[目的/ 意义]传统的情报监督研究主要集中在安全领域和军事领域等,将情报监督理念引入突发事件应急领域,旨在强化应急决策中的情报监督作用,以保障应急情报工作的质量,提高决策的效果和效能。[方法/ 过程] 分析目前应急决策面临的困境;引入情报监督理念,研究情报监督在决策链中的作用机制,内容包括监督主体的多元化、情报监督系统与应急决策系统的互动与融合;最后提出对策和建议。[结果/ 结论] 面向应急决策的情报监督对于决策链的优化起到了特殊的作用,是应急决策情报体系中的重要内容。因此,从多元化、规范化、标准化角度完善应急决策情报监督系统具有迫切性。