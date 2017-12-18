[目的/ 意义]创新生态系统建设在我国创新型国家战略中具有驱动作用,研究专利创新生态系统中多主体间的竞合关系能促进专利创新生态系统的良性发展。[方法/ 过程]构建多主体竞合关系的生态系统模型,研究专利创新生态系统的多主体竞合关系,分析模型系数变化对专利演化态势的影响。[结果/ 结论] 研究得到如下结论:专利创新生态系统中企业与高校的专利禀赋对其专利发展速度的影响程度不同;专利创新生态系统中企业与高校间的生态关系对专利数量的变化有影响;主体间的无序竞争使得专利创新生态系统整体发展效率低下。