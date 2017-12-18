[目的/ 意义]网络民族舆情监测工作需要面对数据量庞大、现场数据复杂等问题。针对这些问题,提出了基于灰色关联计算的网络民族舆情监测模型,给出了该模型的框架结构与功能模块,详述了其处理流程与相关算法,通过仿真试验验证和分析了模型的效能。[方法/ 过程]该模型针对监测系统的工作特点,采用分布式结构避免系统瓶颈,基于灰色关联计算方法,实现监测规则库与现场数据的深度匹配,并进行热点事件的细节刻画,最终实现网络民族舆情热点事件的预测和发现。[结果/ 结论]仿真试验结果证明,该模型具有较高的舆情监测覆盖度、较低的误检率和较高的服务器/ 终端处理性价比。