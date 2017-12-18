[1]陈建英 朱 晖 刘小芳.基于灰色关联计算的网络民族舆情事件监测模型研究*[J].情报杂志,2017,(12):126.
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基于灰色关联计算的网络民族舆情事件监测模型研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年12期
- 页码:
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126
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-12-18
文章信息/Info
- Title:
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A Novel Minority Public Opinion Detection Model Based onGrey Correlation Computing
- 作者:
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陈建英1 朱 晖1 刘小芳2
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1. 西南民族大学计算机科学与技术学院 成都 610041;2. 四川理工学院计算机学院 自贡 643000
- 关键词:
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数据处理 舆情监测 民族舆情
- 摘要:
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[目的/ 意义]网络民族舆情监测工作需要面对数据量庞大、现场数据复杂等问题。针对这些问题,提出了基于灰色关联计算的网络民族舆情监测模型,给出了该模型的框架结构与功能模块,详述了其处理流程与相关算法,通过仿真试验验证和分析了模型的效能。[方法/ 过程]该模型针对监测系统的工作特点,采用分布式结构避免系统瓶颈,基于灰色关联计算方法,实现监测规则库与现场数据的深度匹配,并进行热点事件的细节刻画,最终实现网络民族舆情热点事件的预测和发现。[结果/ 结论]仿真试验结果证明,该模型具有较高的舆情监测覆盖度、较低的误检率和较高的服务器/ 终端处理性价比。
更新日期/Last Update:
1900-01-01