[目的/ 意义]梳理网络社区知识聚合的发展历程、研究对象和方法,可为后续研究的开展提供基础,并促进知识聚合理论与方法的深入和普适性发展。[方法/ 过程]以从信息聚合到知识聚合、从馆藏资源知识聚合到网络社区知识聚合两条主线探索网络社区知识聚合的发展历程;从多粒度知识单元、多元知识关联两个维度探索其研究对象;按语义利用程度归纳其基本方法;结合资源特点展望后续研究开展方向。[结果/ 结论] 面向网络社区的知识聚合需要充分利用语义增强技术和领域概念关联,以克服其语义缺失的天然缺陷;同时,以“基于用户冶和“面向用户冶为主线,重视用户元素的作用;最后,应在综合考虑多元素、多关联的整体视角下开展网络社区知识聚合。