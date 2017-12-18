[目的/ 意义]对高金虎的《中西情报史》一书进行解读评论,向中国情报学界推荐该书,供开展学术研究与服务工作,特别是研究思考中国情报学的概念要义、定位、发展方向等重大问题使用参考。[方法/ 过程] “我是谁?冶“我从哪里来?冶“要到哪里去?冶是中国情报学需要回答的终极追问。该研究主要从《中西情报史》一书怎样帮助回答对中国情报学的这些终极追问的角度,对该书进行了分析诠释。[ 结果/ 结论] 《中西情报史》从人类情报史角度回答了对中国情报学的终极追问,对于中国情报学学科发展重大问题认知和相关实际工作具有重要参考价值。