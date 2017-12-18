[目的/ 意义]介绍Meta 分析的含义、作用及特点、Meta 分析在图情领域的研究和应用,以推广Meta 分析在成果集成中的科学应用和在图情领域的深入发展。[方法/ 过程]在广泛搜集国内外有关Meta 分析相关文献的基础上,从Meta 分析的含义,在成果集成研究中的定位、意义与关键问题,在图情领域的研究情况以及未来在成果集成研究中的发展进行了梳理和总结。[ 结果/ 结论] 结果发现,Meta 分析在图情领域尚处于探索阶段,在特定问题研究、嵌入图情子领域研究方法和流程方面有进一步发展的趋势;Meta 分析方法不断拓展和完善,有望进一步拓展学科应用领域和服务于跨学科研究。