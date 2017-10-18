[1]左 蒙 李昌祖.网络舆情研究综述:从理论研究到实践应用*[J].情报杂志,2017,(10):71.
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网络舆情研究综述:从理论研究到实践应用*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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71
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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A Review of Network Public Opinion: From Theoretical Research
to Practical Application
- 作者:
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左 蒙1 李昌祖2
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1. 浙江大学传媒与国际文化学院 杭州 310028;
2. 浙江工业大学浙江省舆情研究中心 杭州 310023
- 关键词:
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舆情 网络舆情 网络舆情演化 网络舆情监测
- 摘要:
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[目的/ 意义] 通过网络舆情的文献梳理,更加全面和系统地了解网络舆情研究的进展与趋势,以推动网络
舆情研究体系的完善,同时为实践应用提供理论依据。[方法/ 过程] 通过对网络舆情的基础理论研究、社会机理研
究以及社会实践应用现状的分析,发现相关研究中存在的问题。[结果/ 结论] 研究成果的学科分布不尽合理、研究
内容结构有待优化、实践应用中缺乏权威标准是当前研究中比较突出的问题。
更新日期/Last Update:
1900-01-01