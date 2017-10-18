[目的/ 意义] 通过网络舆情的文献梳理,更加全面和系统地了解网络舆情研究的进展与趋势,以推动网络 舆情研究体系的完善,同时为实践应用提供理论依据。[方法/ 过程] 通过对网络舆情的基础理论研究、社会机理研 究以及社会实践应用现状的分析,发现相关研究中存在的问题。[结果/ 结论] 研究成果的学科分布不尽合理、研究 内容结构有待优化、实践应用中缺乏权威标准是当前研究中比较突出的问题。