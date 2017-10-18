[1]朱晓霞 赵 雪 刘萌萌.基于多层网络的伪信息扩散及干预研究*[J].情报杂志,2017,(10):66.
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基于多层网络的伪信息扩散及干预研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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66
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Diffusion and Intervention of False Information
Based on Multi-layer Network
- 作者:
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朱晓霞 赵 雪 刘萌萌
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燕山大学经济管理学院 秦皇岛 066004
- 关键词:
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公共危机 双层网络 伪信息 扩散机制
- 摘要:
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[目的/ 意义]伪信息在网络中自由扩散超过一定程度会引发公共危机。只有了解伪信息扩散机制,合理进
行干预,才能避免伪信息造成的二次伤害。[方法/ 过程]为了研究伪信息扩散机制,通过构建基于小世界网络模拟
的线下网络和无标度网络模拟的在线网络复合构成的多层网络结构,具体化定义出节点如意见值、易感性等微观指
标,并基于此设定伪信息扩散的交互规则。[结果/ 结论]通过多次仿真实验得出,伪信息在自由扩散阶段起主要作
用的是交际范围处于中等的节点;施加干预阶段,干预“意见领袖冶节点效果最好。通过第三方节点发布干预信息过
程中,对线下网络发布态度明确地反对信息对伪信息进行更正,能够有效地控制伪信息的传播;而在线网络中,发布
态度明确地反对信息会刺激网络中个体产生负面情绪,发布态度迂回的中立信息能产生更明确的干预效果。
更新日期/Last Update:
1900-01-01