[1]张裕稳 吴 洁 李 鹏 盛永祥 施琴芬.基于心理期望的专利运营主体选择策略研究*[J].情报杂志,2017,(10):123.
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基于心理期望的专利运营主体选择策略研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年10期
页码:
123
栏目:
出版日期:
2017-10-18

文章信息/Info

Title:
Research on the Selection Strategy of Patent Operation Subject Based on Psychological Expectation
作者:
张裕稳1 吴 洁1 李 鹏1 盛永祥1 施琴芬2
1. 江苏科技大学经济管理学院 镇江 212003;2. 苏州科技大学科研产业部 苏州 215009
关键词:
专利运营 主体选择 累积前景理论 双边匹配 心理期望
摘要:
[目的/ 意义]专利的有效运营能促进科技成果转化,推动创新要素融入社会生产力以实现跨越式发展。畅 通专利信息交换渠道,考虑心理期望提高运营主体满意度,合理地选择专利运营合作伙伴,能有效地提高当前我国 高校专利转化率。[方法/ 过程]基于此,建立高校的专利价值评估体系和企业的专利运营能力评价体系,从高校和 企业的双视角,运用双边匹配的方法以主体心理期望为参考点,建立以满意度为目标的专利运营交易模型求解交易 选择方案。[结果/ 结论]研究结果表明:高校和企业主体的主观需求在选择决策时具有决定性作用,主体决策者具有 风险规避的心理行为特征,以满意度为目标所获得的合作方案存在且唯一,能最大限度提升主体的满意度水平。
更新日期/Last Update: 1900-01-01