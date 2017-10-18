[目的/ 意义]专利的有效运营能促进科技成果转化,推动创新要素融入社会生产力以实现跨越式发展。畅 通专利信息交换渠道,考虑心理期望提高运营主体满意度,合理地选择专利运营合作伙伴,能有效地提高当前我国 高校专利转化率。[方法/ 过程]基于此,建立高校的专利价值评估体系和企业的专利运营能力评价体系,从高校和 企业的双视角,运用双边匹配的方法以主体心理期望为参考点,建立以满意度为目标的专利运营交易模型求解交易 选择方案。[结果/ 结论]研究结果表明:高校和企业主体的主观需求在选择决策时具有决定性作用,主体决策者具有 风险规避的心理行为特征,以满意度为目标所获得的合作方案存在且唯一,能最大限度提升主体的满意度水平。