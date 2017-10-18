[1]张裕稳 吴 洁 李 鹏 盛永祥 施琴芬.基于心理期望的专利运营主体选择策略研究*[J].情报杂志,2017,(10):123.
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基于心理期望的专利运营主体选择策略研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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123
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Selection Strategy of Patent Operation Subject
Based on Psychological Expectation
- 作者:
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张裕稳1 吴 洁1 李 鹏1 盛永祥1 施琴芬2
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1. 江苏科技大学经济管理学院 镇江 212003;2. 苏州科技大学科研产业部 苏州 215009
- 关键词:
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专利运营 主体选择 累积前景理论 双边匹配 心理期望
- 摘要:
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[目的/ 意义]专利的有效运营能促进科技成果转化,推动创新要素融入社会生产力以实现跨越式发展。畅
通专利信息交换渠道,考虑心理期望提高运营主体满意度,合理地选择专利运营合作伙伴,能有效地提高当前我国
高校专利转化率。[方法/ 过程]基于此,建立高校的专利价值评估体系和企业的专利运营能力评价体系,从高校和
企业的双视角,运用双边匹配的方法以主体心理期望为参考点,建立以满意度为目标的专利运营交易模型求解交易
选择方案。[结果/ 结论]研究结果表明:高校和企业主体的主观需求在选择决策时具有决定性作用,主体决策者具有
风险规避的心理行为特征,以满意度为目标所获得的合作方案存在且唯一,能最大限度提升主体的满意度水平。
更新日期/Last Update:
1900-01-01