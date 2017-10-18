[目的/ 意义]2016 年12 月5 日,俄罗斯总统普京正式批准了新版《俄联邦信息安全学说》,这是俄罗斯自 独立以来颁布的第二部信息安全学说。新版学说在继承以往国家信息安全战略的基础上,根据新时期信息技术的 发展以及信息安全环境的变化,提出了今后一段时期俄罗斯在信息领域的国家战略规划。[方法/ 过程]通过与前版 对比,新版学说对信息领域国家利益的认定、信息威胁的判断进行了补充和扩展。[结果/ 结论] 学说确定了发展具 有竞争力的本国信息技术产业、提高俄军信息对抗能力、构建国际信息安全体系等保障信息安全的战略目标,反映 出俄罗斯旨在通过新版学说的实施维护国家信息安全,并从战略层面防止和遏制与信息技术相关的军事冲突。