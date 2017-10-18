[1]张孙旭.2016 年版《俄联邦信息安全学说》述评[J].情报杂志,2017,(10):56.
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2016 年版《俄联邦信息安全学说》述评()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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56
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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A Comment on the 2016 Doctrine of Russian Federation’s Information Security
- 作者:
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张孙旭
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洛阳外国语学院 洛阳 471003
- 关键词:
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俄罗斯 信息安全 国家战略
- 摘要:
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[目的/ 意义]2016 年12 月5 日,俄罗斯总统普京正式批准了新版《俄联邦信息安全学说》,这是俄罗斯自
独立以来颁布的第二部信息安全学说。新版学说在继承以往国家信息安全战略的基础上,根据新时期信息技术的
发展以及信息安全环境的变化,提出了今后一段时期俄罗斯在信息领域的国家战略规划。[方法/ 过程]通过与前版
对比,新版学说对信息领域国家利益的认定、信息威胁的判断进行了补充和扩展。[结果/ 结论] 学说确定了发展具
有竞争力的本国信息技术产业、提高俄军信息对抗能力、构建国际信息安全体系等保障信息安全的战略目标,反映
出俄罗斯旨在通过新版学说的实施维护国家信息安全,并从战略层面防止和遏制与信息技术相关的军事冲突。
更新日期/Last Update:
1900-01-01