[目的/ 意义] 通过梳理国内外个人信息管理行为研究,有助于了解国内外在此领域的研究进展,为后续学 术研究提供参考,从而弥补国内研究缺陷和不足。[方法/ 过程] 通过跟踪和选取国内外重要研究成果,采用归纳法 揭示当前研究热点并对相关研究进行评述。首先通过概念辨析对个人信息管理行为的内涵进行解释,其次发现国 外个人信息管理行为研究现状和发展动态主要体现为研究对象增多、呈现跨学科特征,研究内容更加丰富,行为影 响因素的研究不断深入,多种研究方法相结合。最后对国内相关研究成果进行总结和对比分析。[结果/ 结论]在此 基础上,未来应从多学科框架对个人信息管理行为进行综合研究,从用户认知视角研究个人信息管理行为特点和变 化规律,关注用户个体差异化,构建融合情境感知的个性化信息推荐机制,有利于应对当前信息超载、冗余、碎片化 的问题,从而提高个人信息利用效率。