[1]占 南.个人信息管理行为研究现状及发展动态述评*[J].情报杂志,2017,(10):152.
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个人信息管理行为研究现状及发展动态述评*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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152
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Review on Research Status and Development Trend of Personal
Information Management Behavior
- 作者:
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占 南
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河南科技大学管理学院 洛阳 471023
- 关键词:
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信息管理 个人信息管理 信息行为
- 摘要:
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[目的/ 意义] 通过梳理国内外个人信息管理行为研究,有助于了解国内外在此领域的研究进展,为后续学
术研究提供参考,从而弥补国内研究缺陷和不足。[方法/ 过程] 通过跟踪和选取国内外重要研究成果,采用归纳法
揭示当前研究热点并对相关研究进行评述。首先通过概念辨析对个人信息管理行为的内涵进行解释,其次发现国
外个人信息管理行为研究现状和发展动态主要体现为研究对象增多、呈现跨学科特征,研究内容更加丰富,行为影
响因素的研究不断深入,多种研究方法相结合。最后对国内相关研究成果进行总结和对比分析。[结果/ 结论]在此
基础上,未来应从多学科框架对个人信息管理行为进行综合研究,从用户认知视角研究个人信息管理行为特点和变
化规律,关注用户个体差异化,构建融合情境感知的个性化信息推荐机制,有利于应对当前信息超载、冗余、碎片化
的问题,从而提高个人信息利用效率。
更新日期/Last Update:
1900-01-01