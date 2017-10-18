[目的/ 意义] 在期刊评价中,评价时间窗口统一但评价对象时间窗口并不统一,这种现象称为期刊评价的 时间异质性。文献计量指标的时间窗口本质上是期刊评价对象的时间跨度不同问题,或者说评价对象不同问题。 研究其对学术期刊评价的影响有助于丰富文献计量学基础理论。[方法/ 过程]从理论和逻辑上深入分析这个问题, 并从指标选择、多属性评价、指标关系三个角度进行了分析。[结果/ 结论] 结论认为,在学术期刊多属性评价中,不 同时间窗口的评价指标混合使用要慎重,因为本质上是期刊不同年度的载文放在一起评价,即使混用,也要注意不 同年度载文权重之和的特点。不同时间跨度的评价指标之间可以做相关分析,但是在进行因果分析时一定要注意 时间次序。