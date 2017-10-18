[1]邢海龙 高长元 张树臣.基于系统动力学的大数据联盟稳定性模型构建与仿真研究[J].情报杂志,2017,(10):159.
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基于系统动力学的大数据联盟 稳定性模型构建与仿真研究()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年10期
页码:
159
栏目:
出版日期:
2017-10-18

文章信息/Info

Title:
Modeling and Simulation of Big Data Alliance Stability Based on System Dynamics
作者:
邢海龙1 高长元12 张树臣12
1. 哈尔滨理工大学经济与管理学院 哈尔滨 150040; 2. 哈尔滨理工大学高新技术产业发展研究中心 哈尔滨 150040
关键词:
大数据 大数据联盟 联盟稳定性 系统动力学
摘要:
[目的/ 意义]大数据联盟是大数据成果创造和转化的有效途径,研究其稳定性对我国大数据产业健康具有 重要现实意义。[方法/ 过程]运用CiteSpace 软件对大数据联盟稳定性影响因素进行挖掘分析,构建以数据资源匹 配程度、数据资源共享程度、数据资源收益程度为核心模块的大数据联盟稳定性系统动力学模型,并采用Vensim PLE 软件对模型进行仿真模拟。[结果/ 结论]结果表明,数据资源市场环境系数、数据资源转移效率、学习系数、合 作风险率等因素对联盟稳定性的影响较弱,而数据资源势差、数据资源价值量、成果转化系数、信任程度对大数据联 盟的稳定性影响比较大。
更新日期/Last Update: 1900-01-01