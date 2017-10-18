[目的/ 意义]在当前国际恐怖主义“溢出效应冶的影响与国内“东突冶恐怖主义的双重压力下,情报主导反 恐的理念已成为共识。可以预见,短期内的任何反恐斗争形式不会毕其功于一役,任何反恐斗争胜利也不是一蹴而 就。[方法/ 过程]当前,反恐情报跨部门协同是基于“整体政府冶理论并结合反恐实践经验提出的,其核心是要提高 情报信息的共享水平,合理配置资源,提升情报的利用率。通过比较中国和美国在法律依据、组织机构、信息共享、 协同文化方面的不同,可以看到影响我国反恐情报跨部门协同的障碍主要有观念、利益、文化等因素。[结果/ 结论] 借鉴美国的有效做法,从立法、组织、情报中心、文化等四个方面构建适合我国国情、社情的反恐情报跨部门协同机 制。