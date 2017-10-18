[1]吴 丰.中美反恐情报跨部门协同比较研究[J].情报杂志,2017,(10):12.
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中美反恐情报跨部门协同比较研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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12
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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A Comparative Study of Counter-terrorism Intelligence Inter-departmental
Coordination between the U. S. and China
- 作者:
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吴 丰
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安徽公安职业学院 合肥 230000
- 关键词:
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反恐情报 跨部门协同 信息共享 恐怖主义
- 摘要:
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[目的/ 意义]在当前国际恐怖主义“溢出效应冶的影响与国内“东突冶恐怖主义的双重压力下,情报主导反
恐的理念已成为共识。可以预见,短期内的任何反恐斗争形式不会毕其功于一役,任何反恐斗争胜利也不是一蹴而
就。[方法/ 过程]当前,反恐情报跨部门协同是基于“整体政府冶理论并结合反恐实践经验提出的,其核心是要提高
情报信息的共享水平,合理配置资源,提升情报的利用率。通过比较中国和美国在法律依据、组织机构、信息共享、
协同文化方面的不同,可以看到影响我国反恐情报跨部门协同的障碍主要有观念、利益、文化等因素。[结果/ 结论]
借鉴美国的有效做法,从立法、组织、情报中心、文化等四个方面构建适合我国国情、社情的反恐情报跨部门协同机
制。
更新日期/Last Update:
1900-01-01