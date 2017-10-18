[1]王长峰 庄文英 于长钺.基于改进SIR 模型的群体意见竞争演化研究[J].情报杂志,2017,(10):97.
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基于改进SIR 模型的群体意见
竞争演化研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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97
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Competitive Evolution of Group Opinion Based
on Improved SIR Model
- 作者:
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王长峰 庄文英 于长钺
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北京邮电大学经济管理学院 北京 100876
- 关键词:
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SInR 模型 竞争演化 意见动力学 系统仿真 网络舆情
- 摘要:
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[目的/ 意义] 社会中的每个个体及其交互构成了庞大的社会网络,在沟通与交互过程中,不同的个体有其
独特的认知与意见表达,由此形成了多样化的群体意见。群体意见竞争演化的研究,对于网络舆情,尤其是重大突
发事件中舆情的疏导具有重要理论和实践意义,而当前对于多样化意见的竞争演化研究仍有所不足。[方法/ 过程]
以经典SIR 模型为基础,对模型进行改进与优化,加入多意见群体的竞争机制,并结合意见动力学等理论,建立群体
意见竞争演化模型SInR,探究易感人群S、多意见传播群体Ii、免疫群体R 在社会网络中的竞争演化过程。[ 结果/
结论]以微博平台为研究载体,进一步结合网络爬虫技术和MATLAB 程序对微博平台信息传播演化实例,进行仿真
分析,揭示不同情景下系统的演化特征,分析参数灵敏度,为网络舆情的积极引导与有效监督提供理论参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01