[目的/ 意义] 社会中的每个个体及其交互构成了庞大的社会网络,在沟通与交互过程中,不同的个体有其 独特的认知与意见表达,由此形成了多样化的群体意见。群体意见竞争演化的研究,对于网络舆情,尤其是重大突 发事件中舆情的疏导具有重要理论和实践意义,而当前对于多样化意见的竞争演化研究仍有所不足。[方法/ 过程] 以经典SIR 模型为基础,对模型进行改进与优化,加入多意见群体的竞争机制,并结合意见动力学等理论,建立群体 意见竞争演化模型SInR,探究易感人群S、多意见传播群体Ii、免疫群体R 在社会网络中的竞争演化过程。[ 结果/ 结论]以微博平台为研究载体,进一步结合网络爬虫技术和MATLAB 程序对微博平台信息传播演化实例,进行仿真 分析,揭示不同情景下系统的演化特征,分析参数灵敏度,为网络舆情的积极引导与有效监督提供理论参考。