[1]王 宇 邬锦雯 马亚楠.Altmetrics 与谷歌H5 指数在期刊影响力评价上的相关性研究―――以谷歌指数TOP100 期刊为例[J].情报杂志,2017,(10):141.



Altmetrics 与谷歌H5 指数在期刊影响力 评价上的相关性研究 ―――以谷歌指数TOP100 期刊为例