[1]王 宇 邬锦雯 马亚楠.Altmetrics 与谷歌H5 指数在期刊影响力评价上的相关性研究―――以谷歌指数TOP100 期刊为例[J].情报杂志,2017,(10):141.
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Altmetrics 与谷歌H5 指数在期刊影响力
评价上的相关性研究
―――以谷歌指数TOP100 期刊为例()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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141
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Correlation Research on Evaluation of Journal Influence Based on Altmetrics
and Google H5-index:Taking Google Top 100 Publication as an Example
- 作者:
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王 宇 邬锦雯 马亚楠
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华南师范大学经济与管理学院 广州 511400
- 关键词:
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Altmetrics 谷歌H5 指数 期刊影响力 社会影响力 评价体系
- 摘要:
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[目的/ 意义]探讨web2. 0 环境下Altmetrics 对学术期刊影响力和社会影响力的评价,发现和传统评价体系
的相关性,并以期最终构建Web2. 0 环境下客观科学的评价指标,为学术期刊评价体系的改革提供新的视角。[ 方
法/ 过程]从谷歌H5 指数学术影响力得分最高的100 种学术期刊中剔除未被Altmetrics 收录的14 种期刊,共获得这
86 种期刊。搜集这86 中期刊在Altmetric Explorer 数据库中的所有文献资源,利用主成分分析求出这86 种期刊在
Altmetrics 期刊评价体系下的综合得分,对Altmetrics 评价体系进行探讨。利用Pearson 相关性检验对Altmetrics 体系
下期刊综合得分和谷歌H5 指数得分进行相关性分析。[ 结果/ 结论] 统计结果显示,Altmetrics 能够很好地揭示
web2. 0 环境下期刊的学术影响力和社会影响力,Altmetrics 和谷歌H5 指数存在正相关性。
更新日期/Last Update:
1900-01-01