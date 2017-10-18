[目的/ 意义]根据认知双加工理论,情报分析中存在两种基本信息加工模式,即“经验―直觉冶式(系统一) 和“理性―分析冶式(系统二)。两种信息加工模式具有重要区别,在情报分析之中应加以区分。[ 方法/ 过程] 通过 对情报分析的认知属性进行阐述,引出信息加工的两种方式,进而指出情报分析中“经验―直觉冶的方式、功能、表现 形式,由此而带来的偏差及其防范。[结果/ 结论]情报分析是两种信息加工模式的综合,直觉思维可能产生证实偏 差和启发式判断,如代表性启发、易得性启发和锚定启发等,为防范直觉思维偏差,分析人员应强化对直觉偏差的认 识、增强阶段性控制、调控时间压力和培养批判性思维。