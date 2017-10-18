[1]王小鹏 刘 杰.情报分析中的直觉思维及其偏差防范*―――基于双加工理论的视角[J].情报杂志,2017,(10):26.
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情报分析中的直觉思维及其偏差防范*
―――基于双加工理论的视角()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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26
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Intuition and Its Bias Avoidance and Correction in Intelligence Analysis
―――A Dual-Processing Perspective
- 作者:
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王小鹏 刘 杰
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中南财经政法大学刑事司法学院 武汉 430072
- 关键词:
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情报分析 信息加工 直觉思维 偏差防范
- 摘要:
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[目的/ 意义]根据认知双加工理论,情报分析中存在两种基本信息加工模式,即“经验―直觉冶式(系统一)
和“理性―分析冶式(系统二)。两种信息加工模式具有重要区别,在情报分析之中应加以区分。[ 方法/ 过程] 通过
对情报分析的认知属性进行阐述,引出信息加工的两种方式,进而指出情报分析中“经验―直觉冶的方式、功能、表现
形式,由此而带来的偏差及其防范。[结果/ 结论]情报分析是两种信息加工模式的综合,直觉思维可能产生证实偏
差和启发式判断,如代表性启发、易得性启发和锚定启发等,为防范直觉思维偏差,分析人员应强化对直觉偏差的认
识、增强阶段性控制、调控时间压力和培养批判性思维。
更新日期/Last Update:
1900-01-01