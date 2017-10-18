[1]王 万 张伟伟.论美国总审计署对情报界的监督[J].情报杂志,2017,(10):7.
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论美国总审计署对情报界的监督()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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7
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Research on the U. S. Government Accountability Office’s
Oversight of the Intelligence Community
- 作者:
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王 万 张伟伟
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解放军外国语学院 洛阳 471003
- 关键词:
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美国总审计署 情报界 国会 行政部门 监督机制
- 摘要:
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[目的/ 意义]美国总审计署对情报界的监督是美国情报监督机制的重要部分,但当前国内情报学界并未给
予足够重视。探讨美国总审计署监督情报界的主要情况,有助于推动对美国情报监督机制的进一步理解。[ 方法/
过程]从法理依据、历史概观和工作流程等3 个方面出发,对美国总审计署监督情报界的主要情况进行描述和分析。
首先从美国宪法和法律出发,层层分析其监督情报界的法理依据。然后,将其1947 年以来的审计监督历史划分为
被忽视阶段、管辖权争端阶段以及改革发展阶段进行概括介绍。进而,从情报审计监督原则、方法和结果分发出发,
分析总审计署情报审计监督流程。[结果/ 结论]最后,对美国总审计署审计监督的现存问题进行解读,并指出其未
来发展方向。
更新日期/Last Update:
1900-01-01