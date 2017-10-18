[目的/ 意义]美国总审计署对情报界的监督是美国情报监督机制的重要部分,但当前国内情报学界并未给 予足够重视。探讨美国总审计署监督情报界的主要情况,有助于推动对美国情报监督机制的进一步理解。[ 方法/ 过程]从法理依据、历史概观和工作流程等3 个方面出发,对美国总审计署监督情报界的主要情况进行描述和分析。 首先从美国宪法和法律出发,层层分析其监督情报界的法理依据。然后,将其1947 年以来的审计监督历史划分为 被忽视阶段、管辖权争端阶段以及改革发展阶段进行概括介绍。进而,从情报审计监督原则、方法和结果分发出发, 分析总审计署情报审计监督流程。[结果/ 结论]最后,对美国总审计署审计监督的现存问题进行解读,并指出其未 来发展方向。