[目的/ 意义]开展安全信息视阈下的系统安全学基本架构的研究,对构筑清晰严谨的安全信息视阈下的系 统安全学理论体系及促进系统安全学研究向纵深发展具有重要的理论意义,对指导系统安全信息化管理具有较强 的实践意义。[方法/ 过程]根据安全信息视阈下的系统安全学研究的内涵与研究观,详细论证开展安全信息视阈下 的系统安全学研究的缘由,并提出安全信息视阈下的系统安全学研究的2 条理论假设。同时,运用逻辑推理方法, 梳理并推导出安全信息视阈下的系统安全学的12 个核心概念和5 条公理。并在此基础上,构造安全信息视阈下的 系统安全学逻辑架构。[结果/ 结论]研究发现,安全信息视阈下的系统安全学逻辑架构为未来的安全信息视阈下的 系统安全学研究实践绘制了一幅科学严谨的“ 发展蓝图冶,有利于引导安全信息视阈下的系统安全学理论研究从 “零散化冶走向“体系化冶,有利于指导基于安全信息视角构建科学严谨的系统安全学理论体系。