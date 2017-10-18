[目的/ 意义]通过运用社会网络法对京津冀专利合作网络的结构进行时空演化分析,能直观的展现该网络 的时空演化特征,为京津冀产业转移与资源配置提供决策支持。[方法/ 过程]以京津冀地区近9 年产学研合作专利 为对象,将机构与城市作为分析单元,运用社会网络分析方法构建时空双重维度的区域产学研合作网络,并进行专 利合作网络拓扑空间的时空演化研究,探讨京津冀地区专利合作的主要特征与模式。[结果/ 结论] 研究发现,淤从 合作类型来看,该地区以企业间的专利合作为主,其次是企业与科研院所间合作,企业与高校间的合作相对较少;于 从时间演化维度看,京津、京冀在电网及石油等行业主要以亲缘型专利合作模式演化出星形复杂网络形态;盂在拓 扑空间结构演化上,京冀不同城市之间的专利合作并未明显地呈现出与空间地理距离的正相关性。