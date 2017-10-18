[1]孙雨生 于 凡 郝丽静 朱礼军.国内基于大数据的个性化服务研究进展:核心内容*[J].情报杂志,2017,(10):166.
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国内基于大数据的个性化服务
研究进展:核心内容*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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166
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Research Development of Big Data-based Personalized Service in China: Core Content
- 作者:
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孙雨生1; 2; 3 于 凡1 郝丽静1 朱礼军2
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1. 湖北工业大学经济与管理学院 武汉 430068;
2. 中国科学技术信息研究所信息技术支持中心 北京 100038;
3. 湖北工业大学区域产业生态发展协同创新中心 武汉 430068
- 关键词:
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大数据 个性化服务 研究进展 用户兴趣建模 数据安全
- 摘要:
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[目的/ 意义] 从用户兴趣建模、服务模式、信息资源管理三方面阐述国内基于大数据的个性化服务核心内
容研究进展,以揭示其全貌,提升大数据时代信息服务质量与资源配置效率。[方法/ 过程]运用内容分析法,归纳总
结168 篇文献内容得出基于大数据的个性化服务核心内容及其研究进展。[结果/ 结论] 用户兴趣建模包括模型表
示、模型初始化、模型进化,其中,模型初始化核心是数据采集及处理;服务模式包括个性化定制、个性化推送、个性
化检索、个性化推荐;信息资源管理包括数据采集、数据处理、数据存储、数据分析、数据安全,其中,数据采集核心是
数据来源及类型、采集方式及原则,数据安全核心是威胁来源及对策。
更新日期/Last Update:
1900-01-01