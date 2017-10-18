[目的/ 意义] 从用户兴趣建模、服务模式、信息资源管理三方面阐述国内基于大数据的个性化服务核心内 容研究进展,以揭示其全貌,提升大数据时代信息服务质量与资源配置效率。[方法/ 过程]运用内容分析法,归纳总 结168 篇文献内容得出基于大数据的个性化服务核心内容及其研究进展。[结果/ 结论] 用户兴趣建模包括模型表 示、模型初始化、模型进化,其中,模型初始化核心是数据采集及处理;服务模式包括个性化定制、个性化推送、个性 化检索、个性化推荐;信息资源管理包括数据采集、数据处理、数据存储、数据分析、数据安全,其中,数据采集核心是 数据来源及类型、采集方式及原则,数据安全核心是威胁来源及对策。