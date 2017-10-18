[1]孙雨生 于 凡 郝丽静 朱礼军.国内基于大数据的个性化服务研究进展:核心内容*[J].情报杂志,2017,(10):166.
点击复制

国内基于大数据的个性化服务 研究进展:核心内容*()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2017年10期
页码:
166
栏目:
出版日期:
2017-10-18

文章信息/Info

Title:
Research Development of Big Data-based Personalized Service in China: Core Content
作者:
孙雨生123 于 凡1 郝丽静1 朱礼军2
1. 湖北工业大学经济与管理学院 武汉 430068; 2. 中国科学技术信息研究所信息技术支持中心 北京 100038; 3. 湖北工业大学区域产业生态发展协同创新中心 武汉 430068
关键词:
大数据 个性化服务 研究进展 用户兴趣建模 数据安全
摘要:
[目的/ 意义] 从用户兴趣建模、服务模式、信息资源管理三方面阐述国内基于大数据的个性化服务核心内 容研究进展,以揭示其全貌,提升大数据时代信息服务质量与资源配置效率。[方法/ 过程]运用内容分析法,归纳总 结168 篇文献内容得出基于大数据的个性化服务核心内容及其研究进展。[结果/ 结论] 用户兴趣建模包括模型表 示、模型初始化、模型进化,其中,模型初始化核心是数据采集及处理;服务模式包括个性化定制、个性化推送、个性 化检索、个性化推荐;信息资源管理包括数据采集、数据处理、数据存储、数据分析、数据安全,其中,数据采集核心是 数据来源及类型、采集方式及原则,数据安全核心是威胁来源及对策。
更新日期/Last Update: 1900-01-01