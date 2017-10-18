[1]孙霄凌 程 阳 朱庆华.社会化搜索中用户隐私披露行为意向的影响因素研究[J].情报杂志,2017,(10):172.
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社会化搜索中用户隐私披露行为
意向的影响因素研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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172
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Exploring the Factors of Social Search User’s Privacy Disclosure Intention
- 作者:
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孙霄凌1 程 阳2 朱庆华3
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1. 南京邮电大学管理学院 南京 210003;2. 南京邮电大学计算机学院 南京 210023;
3. 南京大学信息管理学院 南京 210023
- 关键词:
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社会化搜索 隐私披露 社交收益 信息收益
- 摘要:
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[目的/ 意义] 社会化搜索是一种新型的网络信息搜索模式,与其他社交网络应用一样,用户在使用社会化
搜索服务的过程中也同样存在个人隐私问题。而学术界对社会化搜索用户隐私披露行为的研究尚显不足。[ 方法/
过程]通过对以往关于社会化搜索和隐私披露行为的文献进行整理,找出适合本研究的理论基础。将隐私计算理
论、效用理论和计划行为理论相结合,构建社会化搜索用户隐私披露行为意向的影响因素模型,并提出了研究假设。
使用问卷调查及结构方程分析方法对研究假设进行了实证检验。[结果/ 结论]研究发现信息控制能力、信息收益和
社交收益对隐私披露的积极影响,而信任度和感知风险因素的影响则未被证实。
更新日期/Last Update:
1900-01-01