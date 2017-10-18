[目的/ 意义] 社会化搜索是一种新型的网络信息搜索模式,与其他社交网络应用一样,用户在使用社会化 搜索服务的过程中也同样存在个人隐私问题。而学术界对社会化搜索用户隐私披露行为的研究尚显不足。[ 方法/ 过程]通过对以往关于社会化搜索和隐私披露行为的文献进行整理,找出适合本研究的理论基础。将隐私计算理 论、效用理论和计划行为理论相结合,构建社会化搜索用户隐私披露行为意向的影响因素模型,并提出了研究假设。 使用问卷调查及结构方程分析方法对研究假设进行了实证检验。[结果/ 结论]研究发现信息控制能力、信息收益和 社交收益对隐私披露的积极影响,而信任度和感知风险因素的影响则未被证实。