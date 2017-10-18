[1]苏继超 朱恒民.噪声干扰下的网络舆论观点引导研究*[J].情报杂志,2017,(10):91.
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噪声干扰下的网络舆论观点引导研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2017年10期
- 页码:
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91
- 栏目:
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- 出版日期:
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2017-10-18
文章信息/Info
- Title:
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Guidance of Internet Public Opinion under Noise Interference
- 作者:
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苏继超1 朱恒民2
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1. 哈尔滨工业大学人文社科与法学学院 哈尔滨 150001;
2. 南京邮电大学管理学院 南京 210023
- 关键词:
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网络舆论观点演化 媒体引导 噪声干扰 异质有界信任模型
- 摘要:
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[目的/ 意义] 舆论引导是媒体宣传工作的重要组成部分,但在复杂的网络舆论环境中,以散乱自由信息为
主的环境噪声,往往会对舆论观点的引导过程产生干扰。[方法/ 过程]为了揭示噪声干扰下的网络舆论观点引导机
理,首先对微博媒体和环境噪声进行特征分析,并在此基础上构建噪声干扰下的网络舆论观点引导模型,最后通过
仿真实验研究媒体引导、噪声干扰以及二者协同作用对舆论观点演化的影响差异。[结果/ 结论] 实验结果表明,媒
体对舆论观点演化的引导过程有显著效果;噪声不仅会干扰节点间的观点交互,还会影响媒体对舆论的引导过程,
弱化媒体引导作用。
更新日期/Last Update:
1900-01-01