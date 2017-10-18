[目的/ 意义] 舆论引导是媒体宣传工作的重要组成部分,但在复杂的网络舆论环境中,以散乱自由信息为 主的环境噪声,往往会对舆论观点的引导过程产生干扰。[方法/ 过程]为了揭示噪声干扰下的网络舆论观点引导机 理,首先对微博媒体和环境噪声进行特征分析,并在此基础上构建噪声干扰下的网络舆论观点引导模型,最后通过 仿真实验研究媒体引导、噪声干扰以及二者协同作用对舆论观点演化的影响差异。[结果/ 结论] 实验结果表明,媒 体对舆论观点演化的引导过程有显著效果;噪声不仅会干扰节点间的观点交互,还会影响媒体对舆论的引导过程, 弱化媒体引导作用。